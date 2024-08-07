Adana'da düşen helikopterin sudan çıkarılması çalışmalarında sona yaklaşıldı

ADANA'nın Kozan ilçesinde yangına müdahale sırasında baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için başlatılan çalışmalarda; Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri, enkazı balon sistemiyle 38 metreden 10 metreye çıkardı.

Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi'nde 2 Ağustos’ta çıkan orman yangınına müdahale için gönderilen yangın söndürme helikopteri, Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Köprü Barajı'ndan su aldığı sırada düştü. Helikopterdeki 5 kişilik mürettebat, düştüğü barajdan yüzerek kurtuldu ve botlarla kıyıya çıkarıldı. Bir süre sonra orman yangını da diğer ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı 5 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Su altındaki enkazın çıkarılması için çalışma başlatıldı.

PLAN HAZIRLANDI Ankara ve Adana'dan bölgeye sevk edilen JAK ve SAK ekipleri ile su altı robotu, 'Mi-8' tipi yangın söndürme helikopterinin enkazına 38 metre derinlikte ulaştı. Helikopter enkazının, barajdaki su seviyesinin 10-15 metre azaltıldıktan sonra balon sistemiyle yüzeye yaklaştırılıp, vinçle karaya çıkarılması planlandı. Dalgıçlar, balonların helikoptere nasıl bağlanacağı konusunda planlama yaptı. Ekipler, hazırlanan plan doğrultusunda kurulum çalışmalarına başladı. JÖAK ve SAK timleri, botlarla helikopterin bulunduğu bölgeye ulaştı.