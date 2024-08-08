Adana'da düşen helikopterin sudan çıkarılması çalışmalarında sona yaklaşıldı (2)

HELİKOPTERENKAZI ÇIKARILDI

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 Ağustos günü Kızlarsekisi Mahallesi Tirezek mevkisinde çıkan orman yangınına müdahale ederken su almak için gittiği baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için başlatılan çalışmalarda; Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) ekipleri balon sistemiyle helikopterin enkazını 38 metreden 10 metreye çıkardı. Motorlu botlar yardımıyla yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucunda sürüklenerek baraj kıyısına getirilen helikopter enkazı, burada 200 tonluk vinç yardımıyla uzun uğraşlar sonrasında karaya çıkarıldı. Vatandaşların ilgiyle takip ettiği çalışmalar gece saatlerinde son buldu. Helikopter enkazının sabah saatlerinde parçalara ayrılarak TIR ile Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.