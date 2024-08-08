Akaryakıt istasyonu çalışanını öldüren sanık: Havaya ateş ettim

ADANA'da, akaryakıt istasyonunda çalışan Ahmet Aslanhan'ın (51) tuvaletten çıktığı sırada başından vurulup öldürülmesiyle ilgili aynı aileden 1'i çocuk 5 kişi hakkında 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı. Pompa görelisini öldürdüğü iddia edilen sanık M.G. (17), iddianamedeki ifadesinde, "Oğluyla birlikte benden para istiyorlardı. Havaya ateş ettim. Nasıl Ahmet Aslanhan'a kurşunun değdiğini anlamış değilim" dedi.

Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Ahmet Aslanhan, izinli olmasına rağmen 5 Ekim 2023'te gittiği Karataş Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda tuvalete girdi. İddiaya göre, bu sırada istasyonda bekleyen otomobildeki 2 kişiden kar maskeli olan M.G., tuvaletten çıkan Aslanhan'ı başından tabancayla vurdu. Aslanhan yere yığıldı, M.G. kendisini bekleyen otomobile binip kaçtı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aslanhan, hayatını kaybetti.

Ahmet Aslanhan’ı öldürdükleri iddiasıyla yakalanıp tutuklanan M.G., babası Cabbar Gündoğdu (40), amcaları Sezai Gündoğdu (39), Mehmet Gündoğdu (41) ve Adnan Gündoğdu (36) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcı, sanıklar hakkında 'Tasarlayarak öldürme' suçundan iddianame hazırladı. Adana 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, incelemenin ardından kabul edildi. Savcı, 5 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmalarını istedi. İddianamede, akaryakıt istasyonu kamera görüntüleri, bazı sanıklar, müştekilerle bilgi sahibi kişilerin ifadelerine yer verildi. Ahmet Aslanhan'ın öldürülmesiyle ilgili yapılan çalışmalarda ölenin oğlu Osman Aslanhan'ın 10 Mayıs 2023'te M.G. tarafından yaralandığı, bu olay sonrasında ise iddialara göre, 4 Ekim 2023'te Osman Aslanhan ve beraberindekilerle M.G.'nin bulunduğu araca ateş edildiği ve 1 gün sonra da Ahmet Aslanhan'ın öldürüldüğü belirtildi.

'PARA İSTEDİLER' Ahmet Aslanhan'ı öldürdüğü iddia edilen M.G., iddianamede yer alan ifadesinde, ailesinin çiftçilikle uğraştığını, maddi durumlarının iyi olduğunu aynı köyde oturdukları Osman ve babası Ahmet Aslanhan’ın kendisinden değişik zamanlarda, "Bize biraz para ver" diyerek rahatsız ettiklerini iddia etti. Olaydan yaklaşık 6-7 ay önce Osman Aslanhan ile arasında yaralama olayı olduğunu ifade eden M.G., "Olayda Osman bana silah çekmişti. Ama tutukluk yapınca sıkamadı. Ben de ayaklarına ateş ettim ve yaralamıştım. Olay, adliyeye yansıdı ancak aile büyükleri araya girdi. Aramızda anlaşmazlık kalmadı. Belli bir süre geçtikten sonra etraftan Osman ve babası Ahmet'in, "Bu iş burada bitmedi, M.'yi tenha, ıssız ve kamerasız bir yerde yakalarsak gerekeni yapacağız" dediklerini duydum. Tedirgin oldum. Silah taşımaya başladım. Olaydan bir gün önce Osman aracıma ateş etti. Kurşun kapıya isabet etti" dedi.

OLAY ANINI ANLATTI M.G., iddianamedeki ifadesine göre olay anını da şöyle anlattı: "Olaydan yarım saat sonra gizli numaradan Ahmet Aslanhan beni arayarak, "Bu sefer elimizden kurtuldun. Polise veya ailene kimin yaptığını söylersen bu sefer seni öldürürüz" dedi. Ben aileme olayın ayrıntısını anlatamadım. Ertesi gün babam ve amcalarım 2 ayrı bahçeye narenciye kesimine gidecektik. Babam ve Adnan amcam bir yere, ben ve Mehmet amcam başka bir yere gidecektik. Araca bindikten bir süre sonra Mehmet amcam araçta yakıtın olmadığını ve almamız gerektiğini söyledi. Sürekli alışveriş yaptığımız istasyona girerken amcam, Ahmet Aslanhan'ın duvarın arkasına geçtiğini görmüş. Aracı geri geri hareket ettirdi. Bu arada Ahmet duvarın arkasından çıktı. Bu olayları kışkırtan Ahmet olduğu için kendisine niçin böyle yaptığını, yapmamasını söylemek amacıyla araçtan indim. Beni görünce bana doğru adımlarını hızlandırdı. O arada telefonda bana söyledikleri aklıma geldi. Bu tehditler yüzünden taşımak zorunda kaldığım tabancamı çıkarıp havaya ateş ettim. Sahsın yere düştüğünü görmedim. Vurulduğunu anlamadım. Sadece ateş edip geri dönüp arabaya bindim. Yüzümde maske yoktur. Meyve çekeceğimiz için traktörde soğuktan korunmak için taktığım eşyadır. Kendimi gizlemek amacım yoktur. Ben havaya ateş ettim. Nasıl Ahmet Aslanhan'a kurşunun değdiğini anlamış değilim."

Diğer sanıklar ise suçlamaları kabul etmedi. 'PLAN YAPMIŞLAR' İddianamenin değerlendirme bölümünde ise M.G.'nin içinde bulunduğu aracın kurşunlanması üzerine M.G.'nin babası Cabbar, akrabaları olan Mehmet, Adnan ve Sezai Gündoğdu'nun bu sorunu çözmeye karar verip gece boyunca konuşmalar yaptıkları ve çözüm olarak Osman Aslanhan'ın babası Ahmet Aslanhan'ı öldürmeye karar verdikleri belirtilerek, "M.G., maske takarak Mehmet Gündoğdu'nun sürücülüğünü yaptığı araçla istasyon içine girdiği, Sezai Gündoğdu'nun ise evinde eylemi kontrol ettiği, Ahmet Aslanhan'ın lavabodan çıkması üzerine araçtan inen M.G.'nin silahla uzak mesafeden Ahmet Aslanhan'a çok sayıda ateş ederek başında meydana getirdiği yara ile öldürdüğü anlaşılmıştır" denildi.