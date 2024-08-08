Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da düşen helikopter sudan çıkarıldı, Rusya'ya götürülmek üzere parçalanmaya başlandı

        ADANA'da 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınına müdahale ederken su almak için gittiği baraj gölüne düşen ve 5 kişinin yüzerek kurtulduğu helikopter, dün sudan çıkarılıp, parçalarına ayrılmaya başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 17:07 Güncelleme: 08.08.2024 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da düşen helikopter sudan çıkarıldı, Rusya'ya götürülmek üzere parçalanmaya başlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınına müdahale ederken su almak için gittiği baraj gölüne düşen ve 5 kişinin yüzerek kurtulduğu helikopter, dün sudan çıkarılıp, parçalarına ayrılmaya başlandı. Helikopterin parçalarının TIR ile önce Ankara'ya, ardından Rusya'ya götürüleceği bildirildi.

        Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi'nde Tirezek mevkisinde 2 Ağustos’ta çıkan orman yangınına müdahale için gönderilen yangın söndürme helikopteri, Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Köprü Barajı'ndan su alırken düştü. Helikopterdeki 5 kişi, barajdan yüzerek kurtuldu ve botlarla kıyıya çıkarıldı. Bir süre sonra orman yangını da diğer ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin hastaneye kaldırdığı 5 kişi, tedavileri sonrası taburcu edildi. Su altındaki enkazın çıkarılması için çalışma yapıldı.

        200 TONLUK VİNÇLE ÇIKARILDI

        Ankara ve Adana'dan bölgeye sevk edilen JAK ve SAK ekipleri ile su altı robotu, 'Mi-8' tipi yangın söndürme helikopterinin enkazına 38 metre derinlikte ulaştı. JÖAK ve SAK timleri, botlarla helikopterin bulunduğu bölgeye ulaştı. Baraj gölünün derinliğindeki helikopterin çıkarılması için suyun seviyesi düşürüldü. Helikopterin, toplamda 12 ton yük kapasitesine sahip 7 kaldırma balonuyla yüzeye yaklaştırılıp, botlarla kıyıya çekilmesi, sonra da vinçle karaya taşınması planlandı. Suda çalışan timler, helikopteri balon sistemiyle 38 metreden 10 metreye çıkardıktan sonra motorlu botlarla yaklaşık 3 saat süren çalışmalarda enkazı, 200 tonluk vinçle karaya çıkardı. Bölgedekilerin ilgiyle takip ettiği çalışmalar gece saatlerinde son buldu.

        Sudan çıkarılan helikopterin pervanelerinin kırıldığı ve gövdesinin hasar aldığı görüldü. Parçalanıp vinçle TIR'a yüklenecek helikopterin enkazının Rus mürettebatın ve şirketin kontrolünde de parçalara ayrılacağı ve inceleme için önce Ankara'ya, ardından Rusya'ya gönderileceği öğrenildi. Helikopter, karada parçalara ayrılmaya başlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İETT otobüsü deprem etkisi yarattı: Kolonları hasar gören bina tahliye edildi
        İETT otobüsü deprem etkisi yarattı: Kolonları hasar gören bina tahliye edildi
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox
        Hasta yakını gazi ile güvenlik görevlileri arasında "ziyaret saati" kavgası: 4 peronele uzaklaştıma
        Hasta yakını gazi ile güvenlik görevlileri arasında "ziyaret saati" kavgası: 4 peronele uzaklaştıma
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Teknedeki vahşete sır perdesi aralanıyor!
        Teknedeki vahşete sır perdesi aralanıyor!
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Deniz enerji filomuz olmasaydı!
        Deniz enerji filomuz olmasaydı!
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Beşiktaş'tan Karsdorp bombası!
        Beşiktaş'tan Karsdorp bombası!
        Aşırı sıcak nedeniyle "tuz gölü" oluştu
        Aşırı sıcak nedeniyle "tuz gölü" oluştu
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Size final yakışır!
        Size final yakışır!
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi

        Benzer Haberler

        Adana'da çıkan yangında 140 güvercin telef oldu
        Adana'da çıkan yangında 140 güvercin telef oldu
        Adanaspor, Serkan İzmirlioğlu'nu transfer etti
        Adanaspor, Serkan İzmirlioğlu'nu transfer etti
        Adana'da orman yangınlarıyla havadan ve karadan etkin mücadele
        Adana'da orman yangınlarıyla havadan ve karadan etkin mücadele
        Şehit özel harekat polisi Erhan Konuk için mevlit okutuldu
        Şehit özel harekat polisi Erhan Konuk için mevlit okutuldu
        Kulübede çıkan yangında, 140 güvercin ile 1 köpek öldü
        Kulübede çıkan yangında, 140 güvercin ile 1 köpek öldü
        Geri dönüşüm tesisindeki yangın, mobilya fabrikasına sıçradı
        Geri dönüşüm tesisindeki yangın, mobilya fabrikasına sıçradı