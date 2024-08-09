Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Arkadaşını öldürüp drenaj kanalına attı, 26 yıl önce de 9 yaşındaki Tuğçe'ye aynısını yapmış

        ADANA'da otogarda birlikte çalıştığı arkadaşı Murat Arlı'yı (61) döverek öldürüp cesedini battaniye sarıp drenaj kanalına atan Atilla Cücü'nün, 1998'de komşusunun kızı Tuğçe Omita'yı (9) cinsel istismarda bulunduktan sonra öldürdüğü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 10:53 Güncelleme: 09.08.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arkadaşını öldürüp drenaj kanalına attı, 26 yıl önce de 9 yaşındaki Tuğçe'ye aynısını yapmış
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA’da otogarda birlikte çalıştığı arkadaşı Murat Arlı’yı (61) döverek öldürüp cesedini battaniye sarıp drenaj kanalına atan Atilla Cücü’nün, 1998’de komşusunun kızı Tuğçe Omita’yı (9) cinsel istismarda bulunduktan sonra öldürdüğü ortaya çıktı. Tuğçe'nin annesi Döne Omita (54), "Bu adam benim kızımı öldürüp kanalizasyona atmıştı. Onu televizyonda görünce kızımın öldüğü güne geri döndüm. Sinir krizi geçirdim" dedi.

        İl Emniyet Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği’nin kurduğu özel ekip, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu, kent otogarında değnekçilik yapan Murat Arlı’nın cesedini 10 Mart'ta Karataş ilçesinde deniz kıyısında çuval içinde battaniyeye sarılı çürümüş halde buldu. Ekipler, cinayeti araştırırken Arlı'nın kapalı olan cep telefonunun IMEI numarasını takibe aldı. Telefonun 4 ay sonra Kars’tan sinyal vermesiyle yapılan araştırmada telefonu Arlı’nın otogarda birlikte değnekçilik yaptığı arkadaşı Atilla Cücü'nün oğlu tarafından kullanıldığı belirlendi. Polis, Adana ve Kars'ta eş zamanlı operasyon düzenleyip aralarında Cücü ve oğlunun da olduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden Atilla Cücü'nün, "Otogarda beraber kalıyorduk. Birlikte içki içmiştik, kavga ettik. Bir anlık öfke ile arkadaşımı döverek öldürdüm. Daha sonra cesedi battaniyeye sardım ve çuvala koyduktan sonra motosikletimle taşıyarak drenaj kanalına attım. Çok pişmanım" dediği öğrenildi. Sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Atilla Cücü tutuklandı, diğer 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        TUĞÇE’Yİ DE ÖLDÜRÜP DRENAJ KANALINA ATMIŞ

        Atilla Cücü’nün 1998’de cinayet ve cinsel saldırıdan cezaevine girdiği ve bir süre önce tahliye olduğu öğrenildi. Cücü’nün o dönem komşusunun 9 yaşında olan kızı Tuğçe Omita’yı kendisine sigara aldırmak bahanesiyle evine çağırdığı, kıza burada cinsel istismarda bulunup ardından öldürdüğü daha sonra da cesedi battaniyeye sarıp drenaj kanalına attığı ortaya çıktı.

        ‘ACIMI TARİF EDEMİYORUM’

        Atilla Cücü’nün cezaevinden çıkıp tekrar aynı şekilde cinayet işlediğini televizyonda izlediği haberde gördüğünü söyleyen Tuğçe Omita’nın annesi Döne Omita, acısının tazelendiğini belirterek yaşadıklarını DHA’ya anlattı. Cücü’nün cezaevinde öldüğüne dair haber aldığını belirten Omita, “Meğer ölmemiş de tahliye olmuş. Ve yine cinayet işlemiş. Katillerle beraber yaşıyoruz. Can güvenliğimiz yok. Bu adam benim kızımı öldürüp kanalizasyona atmıştı. Onu televizyonda görünce kızımın öldüğü güne geri döndüm. Sinir krizi geçirdim. Yaşadığım acıyı tarif edemiyorum” dedi.

        Diğer kızının da kanser hastası ve yatalak olduğunu anlatan Omita, “Kızımın beyninde tümör var. Eşim de hasta, ben de hastayım. Acılar içinde yaşıyoruz. Şimdi ise kızımın katilini tekrar görmek bizi paramparça etti. En azından kızımı yaşatmak istiyorum. Bunun için yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyorum. Benim sesimi duysunlar” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya'daki tarihi mendirek çökmeye başladı!
        Antalya'daki tarihi mendirek çökmeye başladı!
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Harris'ten Trump'a: Dört gözle bekliyorum
        Harris'ten Trump'a: Dört gözle bekliyorum
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        'Süper' heyecan başlıyor!
        'Süper' heyecan başlıyor!
        Macron tatilde
        Macron tatilde
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Ürdün Kraliyet çifti Bodrum'da
        Ürdün Kraliyet çifti Bodrum'da
        İngiltere'de yalan haberi yayan kadın gözaltında
        İngiltere'de yalan haberi yayan kadın gözaltında
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Depremzede kızın anne yadigarı yüzüğü aranıyor
        Depremzede kızın anne yadigarı yüzüğü aranıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        7 yıl sonra ülkesine dönen Katalan liderden ilk mesaj
        7 yıl sonra ülkesine dönen Katalan liderden ilk mesaj
        Müşterilerine 12.7 milyar dolar ödeyecek
        Müşterilerine 12.7 milyar dolar ödeyecek
        Parmak izlerimiz nasıl belirlenir ve ne işe yarar?
        Parmak izlerimiz nasıl belirlenir ve ne işe yarar?
        Banksy'nin eseri saatler içinde çalındı
        Banksy'nin eseri saatler içinde çalındı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen sanığın yarg...
        Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen sanığın yarg...
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Adana'da Türkiye-İtalya yarı final voleybol maçı dev ekranda izlendi
        Adana'da Türkiye-İtalya yarı final voleybol maçı dev ekranda izlendi
        Adana'da bir binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı
        Adana'da bir binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı
        Adana'da düşen helikopter sudan çıkarıldı, Rusya'ya götürülmek üzere parçal...
        Adana'da düşen helikopter sudan çıkarıldı, Rusya'ya götürülmek üzere parçal...
        Adana'da çıkan yangında 140 güvercin telef oldu
        Adana'da çıkan yangında 140 güvercin telef oldu