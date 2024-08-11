Adanaspor-Esenler Erokspor: 2-1
STAT:Yeni AdanaHAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Mehmet Şengül, Mehmet AkpınarADANASPOR: Jankat (Dk.
STAT:Yeni Adana
HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Mehmet Şengül, Mehmet Akpınar
ADANASPOR: Jankat (Dk.73 Muhammet Emin), Hıdır, Fatih, Fofana (Dk.81 Ferhat), Feyzi, Diakite (Dk.73 Metehan), Dabo, Harun (Dk.61 Turgay), A. Ciss, Yepie, Metehan Altunbaş (Dk.81 Alp Efe)
ESENLER EROKSPOR: Ercüment, Sakıb, Mücahit, Onur (Dk.46 Nzaba), Oğuz, Taygun (Dk.46 Berkay), Sefa, Faye, Furkan (Dk.72 Altar), Alper (Dk.71 Maksut), Abuzer (Dk.60 Fernandes)
GOLLER: Dk.14 Metehan Altunbaş, Dk.55 Ciss (Adanaspor), Dk.78 Sefa (Eseneler Erokspor)
SARI KARTLAR: Ciss, Hıdır (Adanaspor), Taygun, Berkay (Eseneler Erokspor)
1’inci Lig'in ilk haftasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor’u 2-1 mağlup etti.
15’inci dakikada orta sahadan topu alan Dabo’nun tek pasında savunma arkasına sarkan Metehan net bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
32’nci dakikada Esenler Erokspor’da Sefa’nın sol kanattan pasında Faye topu önüne aldı ve sert bir vuruş yaptı. Top az farkla dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibinin tek farklı üstünlüğüyle tamamlandı.
55’inci dakikada Adanaspor’da köşe vuruşunda, Yepie’nin ortasında Ciss kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0
78’inci dakikada Esenler Erokspor’da Altar’ın kullandığı köşe vuruşunda Sefa, önünde kalan topa gelişine vurdu ve farkı 1’e indirdi: 2-1
Maç Adanaspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle son buldu.
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