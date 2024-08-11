Adanaspor-Esenler Erokspor: 2-1

32’nci dakikada Esenler Erokspor’da Sefa’nın sol kanattan pasında Faye topu önüne aldı ve sert bir vuruş yaptı. Top az farkla dışarı çıktı.

1’inci Lig'in ilk haftasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor’u 2-1 mağlup etti.

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