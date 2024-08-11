Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adanaspor-Esenler Erokspor: 2-1

        STAT:Yeni AdanaHAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Mehmet Şengül, Mehmet AkpınarADANASPOR: Jankat (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 00:01 Güncelleme: 11.08.2024 - 00:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adanaspor-Esenler Erokspor: 2-1
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT:Yeni Adana

        HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Mehmet Şengül, Mehmet Akpınar

        ADANASPOR: Jankat (Dk.73 Muhammet Emin), Hıdır, Fatih, Fofana (Dk.81 Ferhat), Feyzi, Diakite (Dk.73 Metehan), Dabo, Harun (Dk.61 Turgay), A. Ciss, Yepie, Metehan Altunbaş (Dk.81 Alp Efe)

        ESENLER EROKSPOR: Ercüment, Sakıb, Mücahit, Onur (Dk.46 Nzaba), Oğuz, Taygun (Dk.46 Berkay), Sefa, Faye, Furkan (Dk.72 Altar), Alper (Dk.71 Maksut), Abuzer (Dk.60 Fernandes)

        GOLLER: Dk.14 Metehan Altunbaş, Dk.55 Ciss (Adanaspor), Dk.78 Sefa (Eseneler Erokspor)

        SARI KARTLAR: Ciss, Hıdır (Adanaspor), Taygun, Berkay (Eseneler Erokspor)

        1’inci Lig'in ilk haftasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor’u 2-1 mağlup etti.

        15’inci dakikada orta sahadan topu alan Dabo’nun tek pasında savunma arkasına sarkan Metehan net bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

        32’nci dakikada Esenler Erokspor’da Sefa’nın sol kanattan pasında Faye topu önüne aldı ve sert bir vuruş yaptı. Top az farkla dışarı çıktı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibinin tek farklı üstünlüğüyle tamamlandı.

        55’inci dakikada Adanaspor’da köşe vuruşunda, Yepie’nin ortasında Ciss kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0

        78’inci dakikada Esenler Erokspor’da Altar’ın kullandığı köşe vuruşunda Sefa, önünde kalan topa gelişine vurdu ve farkı 1’e indirdi: 2-1

        Maç Adanaspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle son buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadıköy'de üç puan Dzeko'dan!
        Kadıköy'de üç puan Dzeko'dan!
        Instagram erişime açıldı
        Instagram erişime açıldı
        Taha Akgül mindere bronzla veda etti!
        Taha Akgül mindere bronzla veda etti!
        Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayeti! Tutuklandı
        Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayeti! Tutuklandı
        Filenin Sultanları Olimpiyat 4'üncüsü!
        Filenin Sultanları Olimpiyat 4'üncüsü!
        'Çöp balonu savaşı' devam ediyor
        'Çöp balonu savaşı' devam ediyor
        Maça çıkmadılar! 1. Lig'de ilginç olay
        Maça çıkmadılar! 1. Lig'de ilginç olay
        Hem bakanlığa hem belediyeye dava açtı: Tazminat kazandı
        Hem bakanlığa hem belediyeye dava açtı: Tazminat kazandı
        Çukurova Havalimanı açıldı
        Çukurova Havalimanı açıldı
        İBB ile esnaf anlaşamadı! Çiçek Pasajı'ndaki görüntüye tepki
        İBB ile esnaf anlaşamadı! Çiçek Pasajı'ndaki görüntüye tepki
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        En çok onlar konuşuldu
        En çok onlar konuşuldu
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi

        Benzer Haberler

        Adana'da otomobilin çarptığı kadın öldü
        Adana'da otomobilin çarptığı kadın öldü
        Adana'da refüjde beklerken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
        Adana'da refüjde beklerken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Adana'da arkadaşını öldüren zanlı, 26 yıl önce de cinayet işlemiş
        Adana'da arkadaşını öldüren zanlı, 26 yıl önce de cinayet işlemiş
        Adanaspor, Adama Fofana'yı transfer etti
        Adanaspor, Adama Fofana'yı transfer etti
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava