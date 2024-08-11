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        Ahmet'in asansörde ölümünde 2 sanığa 6'şar yıla kadar hapis istemi

        ADANA'daannesinin çalıştığı tekstil atölyesindeki asansör kabini ile duvar arasına sıkışarak yaşamını yitiren Ahmet Direk Turan Haskiro'nun (11) ölümüne neden oldukları iddia edilen tutuklu bina sorumlusu Ömer İnce (38) ile asansör firması yetkilisi Recep Karayiğit (59) hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6'şar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 10:31 Güncelleme: 11.08.2024 - 10:35
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        Ahmet'in asansörde ölümünde 2 sanığa 6'şar yıla kadar hapis istemi
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        ADANA'daannesinin çalıştığı tekstil atölyesindeki asansör kabini ile duvar arasına sıkışarak yaşamını yitiren Ahmet Direk Turan Haskiro'nun (11) ölümüne neden oldukları iddia edilen tutuklu bina sorumlusu Ömer İnce (38) ile asansör firması yetkilisi Recep Karayiğit (59) hakkında 'Taksirle ölüme neden olma’ suçundan 6'şar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı. Bilirkişi raporunda, her 2 sanık da çocuğun ölümünde asli kusurlu bulundu.

        Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde çalışan Suriye uyruklu Sefa Avvaf'nın oğlu Ahmet Direk Turan Haskiro, 11 Haziran 2024'te iş yerinin 2'nci katındaki asansöre bindi. Bilinmeyen bir nedenle asansör kapısı ile duvar arasında sıkışan çocuğun çığlıklarını duyan işçiler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese sevk edilen ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Ahmet'in hayatını kaybettiği belirlendi. Suriyeli çocuğun ölümüyle ilgili gözaltına alınan asansör şirketi yetkilisi Recep Karayiğit ile bina sorumlusu Ömer İnce, tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı, Ahmet Direk Turan Haskiro'nun ölümüyle ilgili soruşturmayı tamamladı. Savcı, Ömer İnce ve Recep Karayiğit hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan iddianame hazırladı. Adana 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. Savcı, her iki sanığın da 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

        ANNESİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

        İddianamede, ölü muayene tutanağı, müşteki ve şüphelilerin ifadeleri ile bilirkişi raporuna yer verildi. Ahmet Direk Turan Haskiro'nun annesinin çalıştığı tekstil atölyesinde bulunan asansöre bindiği sırada asansör kapısı ve asansör arasında sıkışarak öldüğü belirtilen iddianamede, anne Sefa Avvaf'ın oğlunun ölümü ile ilgili şikayetçi olmadığı belirtildi. Şüphelilerin suçlamayı kabul etmediği ifade edilen iddianamede olay yerinde yaptırılan inceleme sonucu hazırlanan bilirkişi raporunda her iki şüphelinin de asli kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi.

        YAZILI OLARAK BİLGİLENDİRMEMİŞ

        Bilirkişi raporuna göre, asansör firması yetkilisi Recep Karayiğit'in, asansörün ayarlama işlemlerinin sağlıklı yapılmasını, kullanıma veya yıpranmaya bağlı olarak meydana gelebilen bileşenlerin onarımını veya değişiminin zamanında yapılmasını, kullanımda bulunan bahse konu asansörün son periyodik kontrol öncesi olduğu gibi yeniden güvensiz duruma düşmemesini sağlamayıp, insan can ve mal güvenliği yönünden asansörün risk taşıması durumunda bina sorumlusunu yazılı olarak bilgilendirmeyip, bahse konu kazaya sebebiyet verdiği anlaşıldığından asli kusurlu olduğu kaydedildi.

        AYKIRI ŞEKİLDE YÜK TAŞIMIŞLAR

        Bina sorumlusu Ömer Önce'nin de kazadan önceki son iki yıl içinde asansörün bakım onarımını beyan eden yetkili servis ile noter huzurunda 'yetkili servis sözleşmesi' yapmayıp, asansörde bakım, onarım ve servis hizmetlerine ilişkin detayların uygulanması konusunda yetkili servisi mevzuatla bağlayıcı hale getirmeyip, verilen ifadelere göre, insan taşıma amaçlı yapılan asansörde, binada bulunan işletmeler tarafından yük taşınmasına müsaade ederek kontrolsüz yük taşınması ile asansörün aylık bakım öncesi yıpranmasını önlemeyip, bahse konu kazaya sebebiyet verdiği anlaşıldığından asli kusurlu görüldüğü kaydedildi.

        DİKKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE UYMAMIŞLAR

        İddianamenin değerlendirme bölümünde de "Şüpheli Ömer İnce'nin kazanın gerçekleştiği binanın sorumlusu olarak bilirkişi raporunda belirtilen üzerine düşen dikkat ve özen yükümlülüklerine uymayarak, şüpheli Recep Karayiğit'in ise kazanın gerçekleştiği asansörün bakım ve denetiminden sorumlu yetkili kişi olarak bilirkişi raporunda belirtilen üzerine düşen dikkat ve özen yükümlülüklerine uymayarak, kusurlu hareketleriyle asansör kazasına ve 11 yaşında olan maktul Ahmet Direk Turan Haskiro’nun ölümüne neden oldukları anlaşılmıştır" denildi. Tutuklu 2 sanık, ileriki günlerde yargılanmaya başlayacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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