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        87 yıllık Adana Havalimanı'nda altyapı araçları taşınıyor

        ADANA'da 87 yıllık yolcu taşımacılığı hizmeti son bulan Adana Havalimanı'ndaki Turkish Ground Services (TGS) Yer Hizmetleri'ne ait altyapı araçları, TIR'larla Çukurova Uluslararası Havalimanı'na taşınmaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 11:44 Güncelleme: 11.08.2024 - 11:50
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        87 yıllık Adana Havalimanı'nda altyapı araçları taşınıyor
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        ADANA’da 87 yıllık yolcu taşımacılığı hizmeti son bulan Adana Havalimanı’ndaki Turkish Ground Services (TGS) Yer Hizmetleri’ne ait altyapı araçları, TIR’larla Çukurova Uluslararası Havalimanı’na taşınmaya başladı.

        Mersin’in Tarsus ilçesinde yapımı tamamlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle dün hizmete açıldı. Gece yarısı son seferini gerçekleştiren 87 yıllık Adana Havalimanı ise 10 Ağustos itibarıyla yolcu uçuşlarına kapandı. Kentte, hizmete başladığı 1937 yılından bu yana yurt içi ve yurt dışı uçuşlara ev sahipliği yapan Adana Havalimanı’nda, dün gece saatlerinde taşınma işlemleri başladı. Türkiye’de hizmette olan en eski kamu havalimanı olma özelliği de taşıyan Adana Havalimanı’nda TGS Yer Hizmetleri’ne ait tüm altyapı araçları, konteyner ve TIR’lar ile yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Çukurova Uluslararası Havalimanı’na taşınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü açılışta Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın ticari uçuşlar için kullanılacağını; eğitim, afetle mücadele ve güvenlikle ilgili çalışmaların ise Adana Havalimanı’nda yapılacağını belirtmişti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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