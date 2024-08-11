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        Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan kadın, toprağa verildi; oğlu 'yarış' iddiasında bulundu

        ADANA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken Kasım Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 14:43 Güncelleme: 11.08.2024 - 14:45
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        Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan kadın, toprağa verildi; oğlu 'yarış' iddiasında bulundu
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        ADANA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken Kasım Y.'nin (23) kontrolünden çıkan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Sevgi Akbaş (54), toprağa verildi. Akbaş'ın yemek yarışmacısı ve restoran işletmecisi oğlu Onur Akbaş (31), bulvarda yarışan 2 otomobilden birinin annesine çarpmasıyla kazanın yaşandığını öne sürdü. Akbaş, "Çarpan kişi, gözaltına alındı ve kusurlu bulundu. Avukatlarımız takip ediyor. Tutuklanacak ancak ıslah olur mu, bilmiyorum" dedi.

        Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Kasım Y.'nin kullandığı 01 AEY 213 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle refüje çıktı. Savrulan otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Sevgi Akbaş'a çarptı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Akbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kasım Y. gözaltına alınıp, Fatih Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Kaza yerinde inceleme yapan polis, detaylı fotoğraf ve kamera görüntüsü alıp, olay yerinin krokisi çizdi.

        GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

        Akbaş'ın cenazesi, defnedilmek için Yüreğir ilçesi Abdioğlu Cumhuriyet Mahallesi'ne götürüldü. Akbaş'ın cenazesine, geçmiş yıllarda bir yemek yarışmasına katılan aşçı ve restoran işletmecisi oğlu Onur Akbaş, polis memuru oğlu Ali Akbaş, ailesi, akrabaları ve sevenleri katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Akbaş, gözyaşları arasında toprağa verildi. Akbaş'ın yakınları, mezarı başında dua edip, uzun süre gözyaşı döktü.

        'BU KEZ BİZİM CANIMIZ YANDI'

        Cenazenin ardından açıklamalarda bulunan Onur Akbaş, 2 otomobilin yarıştığını ve bu kişilerden Kasım Y.'nin, annesinin ölümüne neden olduğunu öne sürdü. Bulvar ve caddelerde hız limitine uymayanlara ağır yaptırımların uygulanması gerektiğini belirten Akbaş, "Ben de kazanın yaşandığı bulvarda oturuyorum. Yıllardır bu gençlerin sürekli yarışmasından mustaribiz. Elimizden geldiğince, şiddet kullanmadan uyarıyoruz ancak bir çözüm bulunamadı ve bu kez bizim canımız yandı. Çarpan kişi, gözaltına alındı ve kusurlu bulundu. Avukatlarımız takip ediyor. Tutuklanacak ancak ıslah olur mu, bilmiyorum. Bu konuda devlet büyüklerimizden yaptırım talep ediyoruz" dedi. Kaza ile ilgili soruşturma sürerken, Kasım Y.'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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