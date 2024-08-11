Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan kadın, toprağa verildi; oğlu 'yarış' iddiasında bulundu

ADANA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken Kasım Y.'nin (23) kontrolünden çıkan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Sevgi Akbaş (54), toprağa verildi. Akbaş'ın yemek yarışmacısı ve restoran işletmecisi oğlu Onur Akbaş (31), bulvarda yarışan 2 otomobilden birinin annesine çarpmasıyla kazanın yaşandığını öne sürdü. Akbaş, "Çarpan kişi, gözaltına alındı ve kusurlu bulundu. Avukatlarımız takip ediyor. Tutuklanacak ancak ıslah olur mu, bilmiyorum" dedi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Kasım Y.'nin kullandığı 01 AEY 213 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle refüje çıktı. Savrulan otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Sevgi Akbaş'a çarptı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Akbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kasım Y. gözaltına alınıp, Fatih Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Kaza yerinde inceleme yapan polis, detaylı fotoğraf ve kamera görüntüsü alıp, olay yerinin krokisi çizdi.