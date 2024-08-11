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        Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan kadın toprağa verildi; oğlu 'yarış' iddiasında bulundu (2)

        KAZAGÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTIAdana'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu Sevgi Akbaş'ın (54) öldüğü kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 16:29 Güncelleme: 11.08.2024 - 16:30
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        Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan kadın toprağa verildi; oğlu 'yarış' iddiasında bulundu (2)
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        KAZAGÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

        Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu Sevgi Akbaş'ın (54) öldüğü kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; sürücü Kasım Y.'nin (23), otomobiliyle bulvarda hızla ilerlediği, makas attıktan sonra aracının kontrolden çıkmasıyla kayarak refüje çıktığı anlar yer aldı. Kafede oturanların, kazanın ardından paniklediği görüldü. Gözaltındaki Kasım Y.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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