Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan kadın toprağa verildi; oğlu 'yarış' iddiasında bulundu (2)

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KAZAGÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTIAdana'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu Sevgi Akbaş'ın (54) öldüğü kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
KAZAGÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu Sevgi Akbaş'ın (54) öldüğü kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; sürücü Kasım Y.'nin (23), otomobiliyle bulvarda hızla ilerlediği, makas attıktan sonra aracının kontrolden çıkmasıyla kayarak refüje çıktığı anlar yer aldı. Kafede oturanların, kazanın ardından paniklediği görüldü. Gözaltındaki Kasım Y.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
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