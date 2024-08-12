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        2 arkadaş, devrilen motosiklet ile sulama kanalında ölü bulundu

        ADANA'daboş sulama kanalında hareketsiz bulunan Emre Tokgöz (18) ile arkadaşı Şahin Adın'ın (19) öldüğü belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 10:37 Güncelleme: 12.08.2024 - 10:40
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        2 arkadaş, devrilen motosiklet ile sulama kanalında ölü bulundu
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        ADANA'daboş sulama kanalında hareketsiz bulunan Emre Tokgöz (18) ile arkadaşı Şahin Adın'ın (19) öldüğü belirlendi. Devrilen motosikletin yanında bulunan 2 arkadaşın kaza yaptıkları değerlendiriliyor.

        Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi Uçak Caddesi'nde aracı ile seyreden bir sürücü, boş olan sulama kanalına bir motosikletin devrildiğini ve yanında iki kişinin hareketsiz yattığını gördü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kontrolde, motosiklet sürücüsü Emre Tokgöz ile arkadaşı Şahin Adın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin çevrede yaptığı incelemede, sürücü Tokgöz'ün yolun bittiğini görmeyip, kanala düştüğünün değerlendirildiği belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tokgöz ile Adın'ın cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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