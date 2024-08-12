Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da orman yangını

        ADANA'nınİmamoğlu ilçesinde yakılan anızdan çıkan alevler, ormana sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 17:25 Güncelleme: 12.08.2024 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da orman yangını
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'nınİmamoğlu ilçesinde yakılan anızdan çıkan alevler, ormana sıçradı. Ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.

        İmamoğlu ilçesi Çörten Mahallesi'nde yakılan anızdan çıkan alevler, saat 14.30 sıralarında ormana sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Hesap kavgası sokağa taştı: Araçla kavga ettiği çalışanların arasına daldı
        Hesap kavgası sokağa taştı: Araçla kavga ettiği çalışanların arasına daldı
        9 kişi ölmüştü! Ön rapor çıktı
        9 kişi ölmüştü! Ön rapor çıktı
        Kahvaltı sofrasında cinayet! Babasını öldürdü, annesi ve kardeşi yaralı
        Kahvaltı sofrasında cinayet! Babasını öldürdü, annesi ve kardeşi yaralı
        Bilim dünyası açıkladı: Uyurken anılara dönmek mümkün mü?
        Bilim dünyası açıkladı: Uyurken anılara dönmek mümkün mü?
        Manisa'da vahşet: 3 yavru kediyi fırça sapıyla öldüren kişi tutuklandı
        Manisa'da vahşet: 3 yavru kediyi fırça sapıyla öldüren kişi tutuklandı
        Putin: Ukrayna'nın saldırısına yanıt verilecek
        Putin: Ukrayna'nın saldırısına yanıt verilecek
        Cher Ndour, İstanbul'a geliyor!
        Cher Ndour, İstanbul'a geliyor!
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Edirne'de 15 ölü köpek! Suç duyurusu
        Edirne'de 15 ölü köpek! Suç duyurusu
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        "Merve Hanım'a dava açıyoruz"
        "Merve Hanım'a dava açıyoruz"
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        Emeklilere müjde
        Emeklilere müjde
        Amerikalılar Sibirya'dan mı geliyor?
        Amerikalılar Sibirya'dan mı geliyor?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?

        Benzer Haberler

        Adana'da çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı
        Adana'da çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı
        TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Adana'da konuştu:
        TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Adana'da konuştu:
        Altın Koza'da jüri başkanlığını yönetmen Nuri Bilge Ceylan üstlenecek
        Altın Koza'da jüri başkanlığını yönetmen Nuri Bilge Ceylan üstlenecek
        TÜRK-İŞ, işçi ve emeklilerin sorunları için meydanlara inecek
        TÜRK-İŞ, işçi ve emeklilerin sorunları için meydanlara inecek
        İnternetten öğrendiği saat tamirciliği mesleği oldu
        İnternetten öğrendiği saat tamirciliği mesleği oldu
        Ceza Dairesi kararı bozdu; eşini uykuda mı yoksa uyanıkken mi öldürdüğü ara...
        Ceza Dairesi kararı bozdu; eşini uykuda mı yoksa uyanıkken mi öldürdüğü ara...