Adana'da orman yangını

İmamoğlu ilçesi Çörten Mahallesi'nde yakılan anızdan çıkan alevler, saat 14.30 sıralarında ormana sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

ADANA'nınİmamoğlu ilçesinde yakılan anızdan çıkan alevler, ormana sıçradı. Ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.

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