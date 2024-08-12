Adana'da orman yangını (2)
KONTROLALTINA ALINDI Adana'nın İmamoğlu ilçesinde Çörten Mahallesi'nde yakılan anızdan çıkan alevlerin ormana sıçraması üzerine çıkan yangın 5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
KONTROLALTINA ALINDI
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde Çörten Mahallesi'nde yakılan anızdan çıkan alevlerin ormana sıçraması üzerine çıkan yangın 5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
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