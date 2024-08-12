Adana'da 3'üncü kattan düşen doktor öldü

Olay, saat 18.30’da ilçedeki Tufanpaşa Mahallesi Ladin sokak üzerinde meydana geldi. Babasıyla birlikte oturduğu öğrenilen Dr. Ahmet Turan Uyar, evinin balkonunda oturduğu sırada iddiaya göre dengesini kaybederek 3’üncü kattan beton zemine düştü. Metrelerce yükseklikten düşerek yerde hareketsiz şekilde kalan Dr. Uyar’ı gören çevredekileri, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Dr. Uyar’ın hayatını kaybettiği belirledi. Uyar’ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.