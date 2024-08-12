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        Adana'da 3'üncü kattan düşen doktor öldü

        ADANA'nın Kozan ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Doktor Ahmet Turan Uyar (51), oturduğu apartmanın 3'üncü katından düşerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 20:51 Güncelleme: 12.08.2024 - 20:55
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        Adana'da 3'üncü kattan düşen doktor öldü
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Doktor Ahmet Turan Uyar (51), oturduğu apartmanın 3’üncü katından düşerek hayatını kaybetti.

        Olay, saat 18.30’da ilçedeki Tufanpaşa Mahallesi Ladin sokak üzerinde meydana geldi. Babasıyla birlikte oturduğu öğrenilen Dr. Ahmet Turan Uyar, evinin balkonunda oturduğu sırada iddiaya göre dengesini kaybederek 3’üncü kattan beton zemine düştü. Metrelerce yükseklikten düşerek yerde hareketsiz şekilde kalan Dr. Uyar’ı gören çevredekileri, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Dr. Uyar’ın hayatını kaybettiği belirledi. Uyar’ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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