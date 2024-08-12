Kozan'da orman yangını (2)
KONTROLALTINA ALINDI Adana'nın Kozan ilçesinde Yassıçalı mevkisinde dağlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin yoğun müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alındı.
KONTROLALTINA ALINDI
Adana'nın Kozan ilçesinde Yassıçalı mevkisinde dağlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin yoğun müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
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