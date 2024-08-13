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        Borçlusunun evine kurusıkı tabancayla ateş açıp, tehdit etti

        ADANA'dakendisine borcu olduğunu öne sürdüğü kişinin evine kurusıkı tabancayla ateş açan C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 11:14 Güncelleme: 13.08.2024 - 11:15
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        Borçlusunun evine kurusıkı tabancayla ateş açıp, tehdit etti
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        ADANA'dakendisine borcu olduğunu öne sürdüğü kişinin evine kurusıkı tabancayla ateş açan C.R.'nin (17) tehditler savurduğu anlar, cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada yayılan görüntüleri ihbar kabul eden polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

        Olay, dün saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi 32018 Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu C.R., kendisine borcu olduğunu öne sürdüğü kişinin evine gitti. Sokakta elindeki tabancayla yürüyüp, çevreye tehditler savuran C.R., borçlusunun evine ateş açıp, bölgeden ayrıldı. O anlar, bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyip, Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki evine baskın yaptı. Şüpheli gözaltına alınırken, olayda kullandığı tabancanın kurusıkı olduğu belirlendi. Evde yapılan aramada tabanca ile 11 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan C.R.'nin polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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