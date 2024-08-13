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        Makas atıp, ölümlü kazaya neden olan sürücü: Aracı solladıktan sonra kaymaya başladı

        ADANA'daotomobilin yolun karşısına geçmek isteyen Sevgi Akbaş'a (54) çarpıp, ölümüne neden olduğu kazada tutuklanan ve makas attığı kameralara yansıyan sürücü Kasım Yılmaz (23), ifadesinde, "Sağ şeritteki aracı solladıktan sonra araç kaymaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 11:58 Güncelleme: 13.08.2024 - 12:05
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        Makas atıp, ölümlü kazaya neden olan sürücü: Aracı solladıktan sonra kaymaya başladı
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        ADANA'daotomobilin yolun karşısına geçmek isteyen Sevgi Akbaş'a (54) çarpıp, ölümüne neden olduğu kazada tutuklanan ve makas attığı kameralara yansıyan sürücü Kasım Yılmaz (23), ifadesinde, "Sağ şeritteki aracı solladıktan sonra araç kaymaya başladı. Refüje çarpınca da kontrolden çıktı. Kadına çarptığımı görünce aracı bırakıp, yanına gittim. Ambulansı arayıp, başında bekledim" dedi.

        Kaza, 10 Ağustos'ta saat 21.00 sıralarında Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Kasım Yılmaz'ın kullandığı 01 AEY 213 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi ile refüje çıktı. Savrulan otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Sevgi Akbaş'a çarptı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Akbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz gözaltına alınıp, Fatih Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Kaza yerinde inceleme yapan polis, detaylı fotoğraf ve kamera görüntüsü alıp, olay yerinin krokisi çizdi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, Yılmaz'ın makas attıktan sonra aracının kontrolden çıktığı, kafede oturanların panik yaşadığı görüldü. Akbaş'ın cenazesi, geçmiş yıllarda bir yemek yarışmasına katılan aşçı ve restoran işletmecisi oğlu Onur Akbaş, polis memuru oğlu Ali Akbaş, akrabaları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

        'BU KEZ BİZİM CANIMIZ YANDI'

        Kazada 2 otomobilin yarıştığını ve bu kişilerden Yılmaz'ın, annesinin ölümüne neden olduğunu öne süren Onur Akbaş, "Ben de kazanın yaşandığı bulvarda oturuyorum. Yıllardır bu gençlerin sürekli yarışmasından muzdaribiz. Elimizden geldiğince, şiddet kullanmadan uyarıyoruz ancak bir çözüm bulunamadı. Bu kez bizim canımız yandı. Bu konuda devlet büyüklerimizden yaptırım talep ediyoruz" dedi.

        'KEŞKE BÖYLE OLMASAYDI'

        İfadesinde "Sağ şeritteki aracı solladıktan sonra araç kaymaya başladı. Refüje çarpınca da kontrolden çıktı. Kadına çarptığımı görünce aracı bırakıp, yanına gittim. Ambulansı arayıp, başında bekledim. Pişmanım, keşke böyle olmasaydı" diyen ve kaza tutanağına göre 'asli kusurlu' bulunan otomobil sürücüsü Kasım Yılmaz, işlemlerinin ardından tutuklandı.

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