Adana'da orman yangını

Sarıçam ilçesi Kargakekeç mevkisindeki ormanda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. Sarp arazideki yangını söndürme çalışmalarına 2 uçak, 2 helikopter, 41 kara aracı ve 155 personel ile müdahale sürüyor. DHA)

ADANA'nınSarıçam ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.