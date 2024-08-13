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        'Terörist değiliz' diyen alkollü sürücü, ceza ödememek için polise direndi

        ADANA'dapolis uygulamasını görünce yol kenarına park eden ve 1.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 17:16 Güncelleme: 13.08.2024 - 17:20
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        'Terörist değiliz' diyen alkollü sürücü, ceza ödememek için polise direndi
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        ADANA'dapolis uygulamasını görünce yol kenarına park eden ve 1.04 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü E.K.'ye 2 ayrı suçtan işlem yapıldı, ehliyetine de el konuldu. "Terörist değiliz" diyerek polise direnen E.K., kendisine ceza yazılmamasını istedi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Çukurova ilçesinde çeşitli bulvarlarda uygulama yaptı. Turgut Özal Bulvarı'nda uygulama noktasını gören sürücü E.K., 01 KZ 530 plakalı otomobilini yolun sağına park etti. Durumu fark eden trafik ekibi, ehliyetini istediğinde sürücünün alkollü olduğunu tespit etti. Ölçümde E.K.'nin 1.04 promil alkollü olduğu belirlendi. Ceza yazmaması için ekibe direnen E.K., "İsterse 50 ekip gelsin, burada park ettim. Beni mi döveceksiniz? İmza atmayacağım. Terörist değiliz. O ağabeyin yüzünü unutmayacağım" dedi. Polisin uzun süre sakinleştirmeye çalıştığı E.K.'ye 'Alkollü araç kullanmak' suçundan 6 bin 439 lira ceza kesilirken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. E.K.'ye ayrıca 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan işlem yapılmak için Fatih Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Otomobil de yediemin otoparkına çekilerek, trafikten menedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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