Adana'da orman yangını (2)
KONTROLALTINA ALINDI Adana'nın Sarıçam ilçesi Kargakekeç mevkisindeki orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
KONTROLALTINA ALINDI
Adana'nın Sarıçam ilçesi Kargakekeç mevkisindeki orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
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