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        Sipariş götüren motokuryeden, 'Motorlu kurye giremez' uyarısına 'motosiklet' tepkisi

        ADANA'da sipariş götürdüğü sitenin kapısındaki 'Motorlu kurye giremez' yazılı levhaya tepki gösteren motosikletli kurye Yalçın Parmak, cep telefonuyla görüntü çekerek, "Bu yazıyı kaldırın.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 14:56 Güncelleme: 14.08.2024 - 15:01
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        Sipariş götüren motokuryeden, 'Motorlu kurye giremez' uyarısına 'motosiklet' tepkisi
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        ADANA'da sipariş götürdüğü sitenin kapısındaki 'Motorlu kurye giremez' yazılı levhaya tepki gösteren motosikletli kurye Yalçın Parmak, cep telefonuyla görüntü çekerek, "Bu yazıyı kaldırın. Bugün 14 Ağustos. 16 Ağustos'ta bu yazı burada durursa kapıyı komple söker götürürüm. 'Motosiklet' diye yazman lazım buraya" dediği anları sosyal medyada paylaşıp site yönetimini uyardı.

        Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde bir siteye paket götüren Adana Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı da olan Yalçın Parmak, kapıda 'Motorlu kurye giremez' yazılı uyarı levhası gördü. Duruma tepki gösteren Parmak, levhayı cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medya hesabından paylaştı. Parmak, kurye ile motosikletin ayrılması gerektiğini belirterek, "Bu yazıyı kaldırın. Bu yazı kalkacak. Bugün 14 Ağustos. 16 Ağustos'ta geldiğimde bu yazı burada durursa kapıyı komple söker götürürüm. Beni yoldan çıkarmayın. Böyle bir terbiyesizlik olamaz. 'Motorlu kurye giremez' değil, 'Motosiklet' diye yazman lazım buraya. Motosiklet yazarsan iş düzelmiş olacak. Uyarıyorum. Bir daha uyarmayacağım. Bu yazı sökülsün. Şimdi karışmıyorum, istesem sökerim ama ellemiyorum" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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