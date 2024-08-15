Adana'da bıçaklı kavga; 1 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Kozan ilçesi Türkeli Mahallesi, Şehit Kubilay Parkında meydana geldi. Parkta düzenlenen bir etkinlikte tartışan iki genç kavga etmeye başladı. Kimliği belirsiz kişi, E.Ç.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.Ç., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

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