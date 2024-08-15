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        Polisi görünce uyuşturucuyu çalıların arasına atan torbacılar tutuklandı

        ADANA'da evlerine yapılan baskında polisi görünce satışını yaptıkları uyuşturucuları arsadaki çalıların arasına atan Yasin Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 10:44 Güncelleme: 15.08.2024 - 10:50
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        Polisi görünce uyuşturucuyu çalıların arasına atan torbacılar tutuklandı
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        ADANA'da evlerine yapılan baskında polisi görünce satışını yaptıkları uyuşturucuları arsadaki çalıların arasına atan Yasin Ş. (36) ile Yaşar G. (38), tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Onur Mahallesi’nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi sonrası harekete geçti. Ekipler, Yasin Ş. ile Yaşar G.'nin yaşadığı müstakil eve baskın yaptı. Polisin geldiğini gören şüpheliler, evdeki uyuşturucu maddelerini arsadaki çalıların arasına attı. 'Torbacı' olarak tabir edilen şüpheliler gözaltına alınırken, aramada 801,34 gram bonzai, 4 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 550 lira ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler, uyuşturucu maddeyi kullanmak için aldıklarını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yasin Ş. ile Yaşar G., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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