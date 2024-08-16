Gereksiz korna kullanan 46 dolmuş ve otobüs şoförüne ceza kesildi

ADANA’da işlek cadde ve meydanlarda gereksiz korna kullandığı belirlenen 46 dolmuş ve otobüs şoförüne 690’ar lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentin işlek cadde ve meydanlarında gereksiz korna kullanımına yönelik uygulama başlattı. Trafiğin yoğun olduğu Abidinpaşa, Sefa Özler ve Ulus caddelerinde konuşlanan sivil ekipler, korna kullanarak çevreye rahatsızlık veren otobüs ve dolmuş şoförlerini tespit etti. Uygulama kapsamında 46 araç, ihlallerin tespit edildiği noktanın ilerisinde polis tarafından durduruldu. Sürücüler, polise itiraz ederek cezadan kurtulmaya çalıştı. Bu sırada zaman zaman tansiyon yükseldi.