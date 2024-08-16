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        Eski dizi oyuncusuna silahlı saldırı kamerada

        ADANA'da, eski dizi oyuncusu Tümer Adakaner'in (46) çorbacıda otururken uğradığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 10:59 Güncelleme: 16.08.2024 - 11:05
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        Eski dizi oyuncusuna silahlı saldırı kamerada
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        ADANA’da, eski dizi oyuncusu Tümer Adakaner’in (46) çorbacıda otururken uğradığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin sırtından vurduğu Adakaner’in yere yığıldığı, daha sonra dizlerinin üzerinde iş yerinden çıktığı anlar yer aldı.

        Olay, dün saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi’ndeki çorbacıda meydana geldi. Daha önce internet platformu dizisinde rol alan Tümer Adakaner, kendisine ait iş yerinde çay içerken yanına şapkalı bir kişi geldi. Önce adres soran şüpheli, daha sonra belinden çıkardığı tabancayla Adakaner’i sırtından vurup, kaçtı. Tümer Adakaner kanlar içinde yere yığılırken, iş yeri çalışanlarının peşinden koştuğu şüpheli ara sokakta izini kaybettirdi. Ağır yaralanan Adakaner, çevredekiler tarafından otomobille yakındaki özel hastaneye götürüldü.

        Öte yandan, Tümer Adakaner’in uğradığı silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, şapkalı şüphelinin Adakaner’e yaklaşıp, tabancayla vurduğu anlar yer aldı. Adakaner’in yere yığıldığı, daha sonra dizlerinin üzerinde iş yerinden çıktığı görüldü.

        Tümer Adakaner’in hastanedeki tedavisinin sürdüğü, firari şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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