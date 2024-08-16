Eski dizi oyuncusuna silahlı saldırı kamerada

Tümer Adakaner’in hastanedeki tedavisinin sürdüğü, firari şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi’ndeki çorbacıda meydana geldi. Daha önce internet platformu dizisinde rol alan Tümer Adakaner, kendisine ait iş yerinde çay içerken yanına şapkalı bir kişi geldi. Önce adres soran şüpheli, daha sonra belinden çıkardığı tabancayla Adakaner’i sırtından vurup, kaçtı. Tümer Adakaner kanlar içinde yere yığılırken, iş yeri çalışanlarının peşinden koştuğu şüpheli ara sokakta izini kaybettirdi. Ağır yaralanan Adakaner, çevredekiler tarafından otomobille yakındaki özel hastaneye götürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.