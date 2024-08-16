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        Evinde 1634 uyuşturucu hap ele geçirildi; 'Ucuz olduğu için toplu aldım' dedi

        ADANA'da polisin müstakil eve düzenlediği operasyonda bin 634 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 12:17 Güncelleme: 16.08.2024 - 12:20
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        Evinde 1634 uyuşturucu hap ele geçirildi; 'Ucuz olduğu için toplu aldım' dedi
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        ADANA'da polisin müstakil eve düzenlediği operasyonda bin 634 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi. Hapları kendisinin kullandığını belirtip, "Ucuza bulduğum için toplu satın aldım" diyen Cemal D., tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi sonrası harekete geçti. Polis, Cemal D.'nin oturduğu müstakil eve operasyon düzenledi. Evin damında yapılan aramada 14 kök Hint keneviri, reçeteye tabi bin 634 uyuşturucu içerikli hap ile 3,54 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Cemal D., emniyetteki sorgusunda, "Evde bulunan maddeleri kendim kullanıyorum. Hapları ucuza bulduğum için toplu satın aldım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cemal D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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