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        Aşırı hızlı otomobilin evin önünde oturanlara çarpması kamerada: 1 ölü, 3 yaralı

        ADANA'da aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, evin önünde oturan 4 kişiye çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 22:42 Güncelleme: 16.08.2024 - 22:45
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        Aşırı hızlı otomobilin evin önünde oturanlara çarpması kamerada: 1 ölü, 3 yaralı
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        ADANA'da aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, evin önünde oturan 4 kişiye çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada 8 yaşındaki Baran Bürgen hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı. 

        Kaza, saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi 44002 Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 ASN 626 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, evlerinin önünde oturan 4 kişiye çarptı. Zozan Bürgen, Baran Bürgen, Perihan Bürgen ve Büşra Tan, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı.

        OTOMOBİLE SALDIRDILAR

        Kazanın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ve yanındaki 3 kişi, yaralıların yakınları tarafından darbebilmek istendi. Polisin sürücü ve yanındakileri bölgeden uzaklaştırmasının ardından yaralıların yakınları, taş ve sopalarla otomobile zarar verdi.

        ÇEVİK KUVVET ÖNLEM ALDI

        Yaralılardan Baran Bürgen, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Talihsiz çocuğun ölüm haberi üzerine kaza yeri bölgesinde tansiyon yükseldi. Çevik Kuvvet Müdürlüğü'nden timlerin bölgeye sevk edilmesinin ardından otomobil, çekiciye yüklenebildi.

        Öte yandan, kaza anı evin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Sürücüyü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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