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        Polisi görünce terastan atlayıp, kaçmaya çalıştı

        ADANA'da, evine operasyon düzenleyen polisi görünce terastan, yandaki evin damına atlayarak kaçmaya çalışan Mehmet B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 11:39 Güncelleme: 17.08.2024 - 11:45
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        Polisi görünce terastan atlayıp, kaçmaya çalıştı
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        ADANA’da, evine operasyon düzenleyen polisi görünce terastan, yandaki evin damına atlayarak kaçmaya çalışan Mehmet B. (28), ara sokakta yakalandı. Evinde ruhsatsız silah, çelik yelek ve uyuşturucu ele geçirilen şüpheli, tutuklandı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi’ndeki bir evde çok sayıda silah ve mühimmat ile uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, şüpheli Mehmet B.’nin yaşadığı müstakil eve operasyon düzenledi. Polisin geldiğini gören Mehmet B., evin terasına çıkıp, yandaki başka bir evin damına atlayarak kaçtı. Peşinden koşan ekipler, şüpheliyi ara sokakta yakaladı. Mehmet B.’nin evinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile 30 mermi, 29 Kalaşnikof piyade tüfeği mermisi ve şarjörü, reçeteye tabi 56 uyuşturucu hap, 55,5 gram metamfetamin ve çelik yelek ele geçirildi. Gözaltına alınan Mehmet B., işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Silah ve mermiler incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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