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        Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

        ADANA'nın Kozan ilçesinde kaldırıma bırakılan bisiklet, yoldan geçen şüpheli tarafından çalındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 17:17 Güncelleme: 17.08.2024 - 17:20
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        Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
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        ADANA’nın Kozan ilçesinde kaldırıma bırakılan bisiklet, yoldan geçen şüpheli tarafından çalındı. Şüphelinin bisiklete binip uzaklaştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, Tufan Paşa Mahallesi Fekeli Sokak’ta meydana geldi. Sokakta bulunan iş yerine gelen Ömer Gönül, şarjlı bisikletini kaldırıma bıraktı. Bu sırada kaldırımda yürüyen kişi, bisiklete binip uzaklaştı. Dışarı çıktığında bisikletinin olmadığını fark eden Gönül’ün şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli aranıyor.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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