Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Olay, Tufan Paşa Mahallesi Fekeli Sokak’ta meydana geldi. Sokakta bulunan iş yerine gelen Ömer Gönül, şarjlı bisikletini kaldırıma bıraktı. Bu sırada kaldırımda yürüyen kişi, bisiklete binip uzaklaştı. Dışarı çıktığında bisikletinin olmadığını fark eden Gönül’ün şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli aranıyor.

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