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        Yanmış otomobildeki ceset olayında bir kişi tutuklandı

        ADANA'nın Kozan ilçesinde yanmış haldeki otomobilin içinde bulunan erkek cesedi olayıyla ilgili sürdürülen soruşturmada gözaltına alınan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 02:25 Güncelleme: 19.08.2024 - 02:30
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        Yanmış otomobildeki ceset olayında bir kişi tutuklandı
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde yanmış haldeki otomobilin içinde bulunan erkek cesedi olayıyla ilgili sürdürülen soruşturmada gözaltına alınan M.G., tutuklandı.

        Olay geçen cumartesi meydana geldi. Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Gazi Mahallesi'nde tamamen yanmış bir otomobili görenler, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine sevk edilen jandarma ekibi, direksiyon başında yanmış erkek cesediyle karşılaştı. Tanınmayacak halde olan ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Öte yandan soruşturmayı derinleştiren jandarma, yanan otomobilin kiralık olduğunu belirledi. Soruşturma kapsamında M.G. ve İ.G. isimli kişiler gözaltına alındı. İki şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye çıkarıldı. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden M.G. tutuklanırken, İ.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        DNA TESTİ BEKLENİYOR

        Cesedin Sait N.'ye (28) ait olabileceği ihtimaline karşı yakınları, DNA örneği verdi. Cesedin kesin ölüm nedeni ve kimliği, Adli Tıp Kurumu'nun incelemesinin ardından kesinlik kazanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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