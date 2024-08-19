Evinin önünde oturan Baran'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

ADANA’da, aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybettiği otomobiliyle evlerinin önünde otururken çarptığı Baran Bürgen’in (8) ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden olan Fırat S. tutuklandı.

Kaza, 16 Ağustos saat 20.30 sıralarında Seyhan ilçesi Ova Mahallesi 44002 Sokak’ta meydana geldi. Fırat S.’nin aşırı hız nedeniyle kontrolünü yitirdiği 01 ASN 626 plakalı otomobil, evlerinin önünde oturan Baran Bürgen, annesi Zozan Bürgen (41), akrabası Perihan Bürgen (38) ve komşusu Büşra Tan’a çarptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Baran Bürgen, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Kaza ise evin güvenlik kamerasına yansıdı.