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        Evinin önünde oturan Baran'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

        ADANA'da, aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybettiği otomobiliyle evlerinin önünde otururken çarptığı Baran Bürgen'in (8) ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden olan Fırat S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 16:25 Güncelleme: 19.08.2024 - 16:30
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        Evinin önünde oturan Baran'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
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        ADANA’da, aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybettiği otomobiliyle evlerinin önünde otururken çarptığı Baran Bürgen’in (8) ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden olan Fırat S. tutuklandı.

        Kaza, 16 Ağustos saat 20.30 sıralarında Seyhan ilçesi Ova Mahallesi 44002 Sokak’ta meydana geldi. Fırat S.’nin aşırı hız nedeniyle kontrolünü yitirdiği 01 ASN 626 plakalı otomobil, evlerinin önünde oturan Baran Bürgen, annesi Zozan Bürgen (41), akrabası Perihan Bürgen (38) ve komşusu Büşra Tan’a çarptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Baran Bürgen, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Kaza ise evin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Sürücü Fırat S. ile yanındaki 2 kadın, yaralıların yakınları tarafından darbedildi. Polisin, sürücü ve yanındakileri bölgeden uzaklaştırılmasının ardından yaralıların yakınları, taş ve sopalarla otomobile zarar verdi.

        Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından Baran Bürgen’in cenazesi, yakınları tarafından gözyaşları arasında Küçükoba Mezarlığı’nda toprağa verildi. Diğer 3 yaralının tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

        ŞOKA GİRDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

        Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi edilen Fırat S., taburcu edildi. Kaza anında şoka girdiğini ve ne olduğunu hatırlamadığını öne süren Fırat S., sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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