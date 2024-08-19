9'uncu kattan düşen kas hastası genç, hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle yaşayan kas hastası Ferhan Karabulut, iddiaya göre 9'uncu kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karabulut, ambulansla kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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