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        9'uncu kattan düşen kas hastası genç, hayatını kaybetti

        ADANA'nın Kozan ilçesinde 9'uncu kattaki evinin balkonundan düşen kas hastası Ferhan Karabulut (20) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 20:54 Güncelleme: 19.08.2024 - 21:00
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        9'uncu kattan düşen kas hastası genç, hayatını kaybetti
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde 9'uncu kattaki evinin balkonundan düşen kas hastası Ferhan Karabulut (20) hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle yaşayan kas hastası Ferhan Karabulut, iddiaya göre 9'uncu kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karabulut, ambulansla kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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