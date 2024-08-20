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        Sokak ortasındaki tartışmada tabancayla başından vurularak yaralandı

        ADANA'da sokakta tartıştığı kişi tarafından tabancayla başından vurulan Cafer G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 00:20 Güncelleme: 20.08.2024 - 00:25
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        Sokak ortasındaki tartışmada tabancayla başından vurularak yaralandı
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        ADANA'da sokakta tartıştığı kişi tarafından tabancayla başından vurulan Cafer G. (35), ağır yaralandı.

        Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Cefer G., iddiaya göre sokakta kimliği belirsiz bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi, belinden çıkardığı tabancayla Cafer G.'yi başından vurdu. Cafer G. yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Cafer G., ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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