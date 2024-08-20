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        Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu

        ADANA'da arkadaşlarıyla serinlemek için sulama kanalına giren Adem Oruç (18), boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 10:42 Güncelleme: 20.08.2024 - 10:45
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        Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu
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        ADANA’da arkadaşlarıyla serinlemek için sulama kanalına giren Adem Oruç (18), boğuldu. Dalgıç polisler, Oruç’un cansız bedenini suya girdiği noktadan yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta buldu.

        Merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Bahçelievler Mahallesi’nde dün saat 13.30 sıralarında sıcaktan bunalan Adem Oruç, arkadaşlarıyla serinlemek için sulama kanalına girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Oruç, suda sürüklenip gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kanalda arama çalışması başlatan dalgıç polisler, suya girdiği noktadan yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Oruç’un cansız bedenine ulaştı. Ekiplerin kıyıya çıkardığı Adem Oruç’un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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