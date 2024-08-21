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        Çöp evden 8 kamyonet atık çıktı; temizlik işçisi fenalaştı

        ADANA'da polisin, kötü koku şikayeti üzerine gittiği Abdullah Aslan'ın (53) evi, 'çöp ev' çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 10:53 Güncelleme: 21.08.2024 - 10:55
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        Çöp evden 8 kamyonet atık çıktı; temizlik işçisi fenalaştı
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        ADANA’da polisin, kötü koku şikayeti üzerine gittiği Abdullah Aslan’ın (53) evi, ‘çöp ev’ çıktı. Belediye ekiplerinin çalışmasıyla temizlenen evden 8 kamyonet çöp çıkarıldı. Temizlik çalışması sırasında fenalaşıp, arkadaşlarının yardımıyla evden çıkarılan işçilerden birine, çağrılan ambulansta müdahale edildi.

        Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 70180 Sokak’ta Abdullah Aslan’ın evinden kötü koku geldiğini fark eden komşuları, durumu polise bildirdi. Aslan’ın oturduğu 2 katlı müstakil eve gelen ekipler, evin odalarının çöplerle dolu olduğunu tespit etti. Durumun bildirilmesiyle Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, temizlik çalışması başlattı. Evin damından, penceresinden ve kapısından çıkarılan atıklar, kamyonetlere yüklenip, kent çöplüğüne taşındı. Temizlik çalışması sırasında işçilerden biri, kokudan etkilenip, fenalaştı. Başı dönen ve titrediği görülen işçi, arkadaşlarının yardımıyla evin dışına çıkarıldı. Temiz hava alıp, elini ve yüzünü yıkayan işçiye çağırılan ambulansta müdahale edildi. Ekipler, temizlik çalışmasının ardından böceklerin sardığı evi ilaçladı. Evden 8 kamyonet çöp çıkarıldığı belirtildi.

        Mahallede oturan Osman Köksal (50), yaklaşık 15 yıldır Aslan’ın evinde çöp biriktirdiğini belirterek, “Psikolojik sorunları olduğu söyleniyor. Ara sıra tedaviye gidiyor ancak döndüğünde yine aynı. Burada para edecek bir şey de yok. Milletin çoluğu, çocuğu var. Sinek ve böcek her şey geliyor. Ev temizlensin, 2 hafta sonra yine aynısı olacak. Ben kendimi bildim bileli bu ev, böyle” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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