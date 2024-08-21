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        Sokakta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

        ADANA'da sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Muharrem Bayır öldü, Hasan Basri A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 21:14 Güncelleme: 21.08.2024 - 21:20
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        Sokakta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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        ADANA'da sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Muharrem Bayır öldü, Hasan Basri A. ise yaralandı.

        Olay, sabah saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen iki grup, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Çıkan çatışmada Muharrem Bayır ve Hasan Basri A. yaralandı. Olaya karışanlar kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Bayır'ın hayatını kaybettiği belirlendi, yaralı Hasan Basri A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Bayır'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Olaya karışan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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