Polis, dedektörle arama yaptı; toprağa gömülü 7 silah ele geçirildi

ADANA'dapolis, operasyon düzenlediği evin bahçesinde metal dedektörü ile arama yaptı. Dedektörün tepki verdiği noktayı kazan polis, 7 ruhsatsız tabanca, 12 şarjör ve 73 mermi ele geçirdi. Evdeki minderlerin altında 2 çelik yelek bulunurken, kendini husumetlilerinden koruduğunu söyleyen Halil K. (33), tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisi sonrası harekete geçti. Çok sayıda ekip, Halil K.'nin evine operasyon düzenledi. Evin bahçesinde metal dedektörü ile arama yapan polis, yakın zamanda kazılmış olduğu görülen toprağı fark etti. Dedektörün tepki vermesiyle kazılan bölgeden 7 ruhsatsız tabanca, 12 şarjör ve 73 mermi ele geçirildi. Evde yapılan aramada minderlerin altına gizlenmiş 2 çelik yelek ile kurusıkı tabanca bulundu. Operasyonda Halil K. ile evdeki Ozan B. ve Ramazan U., gözaltına alındı.