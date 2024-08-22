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        Baran'ın ölümüne neden olan sürücüden 'Soda boğazıma kaçtı, bilinç kaybı yaşadım' savunması

        ADANA'da, aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybettiği otomobiliyle evlerinin önünde otururken çarptığı Baran Bürgen'in (8) ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden Fırat Kadir Siyer'in ifadesi ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 12:37 Güncelleme: 22.08.2024 - 12:40
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        Baran'ın ölümüne neden olan sürücüden 'Soda boğazıma kaçtı, bilinç kaybı yaşadım' savunması
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        ADANA’da, aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybettiği otomobiliyle evlerinin önünde otururken çarptığı Baran Bürgen’in (8) ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden Fırat Kadir Siyer'in ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan Siyer'in, "Kardeşimin verdiği sodayı içerken boğazıma kaçtı. Kalbim hızla çarpmaya başladı, anlık bilinç kaybı yaşadım" dediği öğrenildi.

        Kaza, 16 Ağustos saat 20.30 sıralarında Seyhan ilçesi Ova Mahallesi 44002 Sokak’ta meydana geldi. Fırat Kadir Siyer’in aşırı hız nedeniyle kontrolünü yitirdiği 01 ASN 626 plakalı otomobil, evlerinin önünde oturan Baran Bürgen, annesi Zozan Bürgen (41), akrabası Perihan Bürgen (38) ve komşusu Büşra Tan’a çarptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Baran, müdahalelere karşın kurtarılamadı.

        Evin güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası Siyer ile yanındaki 2 kişi, yaralıların yakınları tarafından darbedildi. Polisin, sürücü ve yanındakileri bölgeden uzaklaştırılmasının ardından yaralıların yakınları, taş ve sopalarla otomobile zarar verdi. Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından Baran Bürgen’in cenazesi, yakınları tarafından gözyaşları arasında Küçükoba Mezarlığı’nda toprağa verildi. Diğer 3 yaralının tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

        'KAZAYA AİT HERHANGİ BİR ŞEY HATIRLAMIYORUM’

        Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi edilen Fırat Kadir Siyer, taburcu edildi. Kaza anında şoka girdiğini ve ne olduğunu hatırlamadığını öne süren Siyer, sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklandı. Siyer'in ifadesinde, "Kız kardeşimle otomobille seyir halindeyken, durup ortak arkadaşımız olan S.N.’yi de araca aldık. Bir süre sonra direksiyon başında kardeşimin verdiği sodayı içerken boğazıma kaçtı. Kalbim hızla çarpmaya başladı, anlık bilinç kaybı yaşadım. Kendime geldiğimde; tanımadığım bir grup şahıs bana vuruyordu. Kazaya ait herhangi bir şey hatırlamıyorum. Kaza anında alkol ya da uyuşturucu madde etkisinde değildim. Bana saldıran, aracıma zarar veren kişilerden de şikayetçi değilim" dediği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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