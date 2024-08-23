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        Kardeşine kötü davranan eniştesini, 'Sen ne karışıyorsun' deyince öldürmüş

        ADANA'da sokak ortasında tartıştığı eniştesi Cafer Gültekin'i (35), tabancayla öldüren Volkan Özdemir (38) tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 09:45 Güncelleme: 23.08.2024 - 09:50
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        Kardeşine kötü davranan eniştesini, 'Sen ne karışıyorsun' deyince öldürmüş
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        ADANA’da sokak ortasında tartıştığı eniştesi Cafer Gültekin’i (35), tabancayla öldüren Volkan Özdemir (38) tutuklandı. Özdemir’in, ifadesinde, “Bir daha kardeşime sorun çıkarmamasını söylediğimde, ‘Seni ilgilendirmez, o benim eşim. Sen ne karışıyorsun’ diyerek küfretmeye başladı. Sinirden gözlerim karardı” dediği ortaya çıktı.

        Olay, 19 Ağustos’ta saat 21.30 sıralarında Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’nde meydana geldi. Gündelik işlerde çalışan Cafer Gültekin’in (35) 2 yıllık eşi S.G. (33), şiddetli geçimsizlik nedeniyle evi terk edip, boşanma kararı aldı. Ailesinin evine yerleşen S.G., olay günü eşyalarını toplamak için babasıyla birlikte eve gitti. Bu sırada eve gelen Gültekin, eşinden eve dönmesini istedi. S.G. bu teklifi reddedince Cafer Gültekin, çıkan tartışmada kayınpederini darbetti. S.G., babasıyla birlikte çıkıp, tekrar ailesinin evine döndü.

        Durumu öğrenen S.G.’nin fabrika işçisi ağabeyi Volkan Özdemir (38), eniştesi Cafer Gültekin’i telefonla arayıp, konuşmak için olay yerine çağırdı. Parkta buluşan Özdemir ile Gültekin arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Özdemir, eniştesini tabancayla başından vurup, kaçtı. Hastaneye kaldırılan Cafer Gültekin, 2 gün sonra tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Volkan Özdemir’i saklandığı adrese yapılan baskında yakaladı.

        Emniyete götürülen Volkan Özdemir’in, ifadesinde, “Kız kardeşime kötü davrandığını duydum. Aralarını düzeltmeleri için Cafer’i buluşmaya çağırdım. Bir daha kardeşime sorun çıkarmamasını söylediğimde, ‘Seni ilgilendirmez, o benim eşim. Sen ne karışıyorsun’ diyerek küfretmeye başladı. Sinirden gözlerim karardı. Öldürmek istemedim” dedi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Volkan Özdemir, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Gültekin çiftinin çocuklarının olmadığı öğrenildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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