Kamyonet ile çarptığı minibüs su kanalına düştü; 1'i ağır, 2 yaralı

ADANA’da bir araçla çarpışıp savrulan Fatih Başaran’ın (57) kamyoneti yol kenarında tatlı yapan Mustafa Özden’in (41) minibüsüne çarptı. Her iki araç sulama kanalına düşerken Başaran ile Özden’i, devriye görevindeki polis ekibi kıyıya çıkardı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Başaran’ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi’nde meydana geldi. Nakliyeci Fatih Başaran’ın kullandığı 80 FZ 019 kamyonet, sulama kanalının üzerindeki köprüden döndüğü sırada karşı yönden gelen başka bir kamyonetle çarpıştı. Savrulan kamyonet, kanalın kenarındaki Mustafa Özden’in içinde tatlı yaptığı 01 COP 50 plakalı minibüsüne çarptı. Başaran’ın kamyoneti ile Özden’in minibüsü sulama kanalına düştü. Bu sırada devriye gezerken kazayı gören polis ekibi, suya atlayarak yaralıların yardımına koştu. Ekipler, Başaran ile Özden’i kurtarıp, kıyıya çıkardı.