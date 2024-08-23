Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı; o anlar kamerada

Olay, önceki gün akşam saatlerinde merkez Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, akşam evinden çıktığı sırada, pusu kuran kimliği belirsiz bir şüphelinin tabancalı saldırısına uğradı. Bacaklarına isabet kurşunlarla yaralanan kişi kendini kurtarmak için eve koşarken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. O anlar, evin güvenlik kamerasına yansıdı.

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