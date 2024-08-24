Kozan'da 'yıldırım' düşmesi sonucu 4 noktada orman yangını çıktı (2)

Adana'nın Kozan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu Kızıllar, Ergenuşağı, Hortum ve Çürüklü mahallelerinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Ekipler, 4 ayrı noktada soğutma çalışmasına devam ediyor.

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