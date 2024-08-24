Domates yüklü kamyonunun devrilmesi kamerada

Kaza, akşam saatlerinde Ceyhan- Kadirli karayolu Haydarağa Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Domates yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. O anlar ise arkada seyir halindeki başka bir araçtaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Kazada kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, kasadaki domatesler ise yola saçıldı.

ADANA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan domates yüklü kamyonun devrilmesi, seyir halindeki bir araçta bulunan kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kazada sürücü hafif yaralandı.

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