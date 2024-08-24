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        Domates yüklü kamyonunun devrilmesi kamerada

        ADANA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan domates yüklü kamyonun devrilmesi, seyir halindeki bir araçta bulunan kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 21:24 Güncelleme: 24.08.2024 - 21:30
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        Domates yüklü kamyonunun devrilmesi kamerada
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        ADANA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan domates yüklü kamyonun devrilmesi, seyir halindeki bir araçta bulunan kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kazada sürücü hafif yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Ceyhan- Kadirli karayolu Haydarağa Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Domates yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. O anlar ise arkada seyir halindeki başka bir araçtaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Kazada kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, kasadaki domatesler ise yola saçıldı.

        Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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