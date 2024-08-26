Adanaspor - Pendikspor: 3-4
STAT: Yeni AdanaHAKEMLER: Feridun Daldaş, Hüsnü Emre Çelimli, Harun Reşit GüngörADANASPOR: ADANASPOR: Jankat Yılmaz – Cem Güzelbay, Fatih Kurucuk, Hıdır Aytekin, Ferhat Katipoğlu, Dabo, Turgay Gemicibaşı, Fofana, Diakite (Dk.
STAT: Yeni Adana
HAKEMLER: Feridun Daldaş, Hüsnü Emre Çelimli, Harun Reşit Güngör
ADANASPOR: ADANASPOR: Jankat Yılmaz – Cem Güzelbay, Fatih Kurucuk, Hıdır Aytekin, Ferhat Katipoğlu, Dabo, Turgay Gemicibaşı, Fofana, Diakite (Dk. 71 Yepie Yepie), Ciss, Metehan Altunbaş (Dk. 90+4 Alp Efe Kılınç)
PENDİKSPOR: Burak Öğür – Samet Asatekin (Dk. 66 Berkay Sülüngöz), Murat Akça (Dk. 79 Tarık Tekdal), Welinton, Sequeira, Hasan Kılıç (Dk. 79 Bekir Karadeniz), Mesut Özdemir, Enes Keskin (Dk. 58 İbrahim Akdağ), Lima (Dk. 79 Muhammet Erdem), Gökcan Kaya, Eze
GOLLER: Dk. 42 Metehan Altunbaş, Dk. 67 Ciss, Dk. 87 Turgay Gemicibaşı (P) (Adanaspor) - Dk. 22 Lima, Dk. 40 ve 53 Eze, Dk. 88 Mesut Özdemir (Pendikspor),
SARI KARTLAR: Dabo, Ferhat Katipoğlu, Yepie Yepie (Adanaspor) - Welinton, Enes Keskin, Berkay Sülüngöz (Pendikspor)
1'inci Lig'in 3'üncü haftasında Adanaspor, konuk ettiği Pendikspor'a 4-3 yenildi.
8'inci dakikada Sequeira'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ön direğe yapılan ortada Metehan Altunbaş'ın ters dokunuşunda kaleye yönelen top, kaleci Jankat tarafından kornere çelindi.
22'nci dakikada savunmanın arkasına atılan topta ceza sahasına koşan Sandro Lima, kaleciyi geçerek topu ağlara gönderdi: 0-1.
40'ıncı dakikada Enes Keskin'in pasında sağ çaprazdan ceza alanına hareketlenen Eze'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.
42'nci dakikada Fofana'nın sol kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Metehan Altunbaş meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.
Maçın ilk yarısını Pendikspor 2-1 önde bitirdi.
53'üncü dakikada savunmadan uzak noktaya atılan topta ceza sahasına hareketlenen Eze'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3.
67'nci dakikada Ferhat Katipoğlu'nun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Ciss topu ağlara gönderdi: 2-3.
83'üncü dakikada Adanaspor'da Ciss rakibiyle girdiği ikili mücadelede ceza sahası içinde yerde kaldı.
85'inci dakikada VAR kontrolü gerçekleştiren hakem Feridun Daldaş, penaltı noktasını gösterdi.
87'nci dakikada Turgay Gemicibaşı'nın kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-3.
88'inci dakikada takım arkadaşı Sequeira'nın sırtından seken top önüne düşen Mesut Özdemir, sol ayakla yaptığı sert vuruşunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-4.
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