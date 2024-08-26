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        Borçlusunu ayağından yaraladı; otomobilinin lastikleri patlatılarak yakalandı

        ADANA'da kendisine borcu olan Doğan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 09:58 Güncelleme: 26.08.2024 - 10:05
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        Borçlusunu ayağından yaraladı; otomobilinin lastikleri patlatılarak yakalandı
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        ADANA’da kendisine borcu olan Doğan A.’yı (38) sokağa çağırıp, tabancayla ayağından vuran Hüseyin G. (29), kardeşi Ali G.’nin (27) kullandığı otomobille polisin ‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçtı. Otomobilin lastikleri patlatılarak yakalanan şüphelilerden Hüseyin G. tutuklandı, kardeşi Ali G. ise adli kontrolle serbest kaldı.

        Olay, 20 Ağustos saat 22.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Hüseyin G., kendisine olan borcu nedeniyle husumetli olduğu Doğan A.’nın evine gidip, telefonla arayarak sokağa çağırdı. Hüseyin G., yanına gelen Doğan A.’yı hiçbir şey söylemeden belinden çıkardığı tabancayla ayağından vurdu. Doğan A. sekerek evine koşarken, şüpheli ise kaçtı. Doğan A.’nın yakınları şüphelinin peşinden koştu ancak yakalayamadı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye götürülen Doğan A., tedavisinin ardından taburcu edildi.

        UYARI ATEŞİYLE TESLİM OLDULAR

        Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, Hüseyin G.’nin kardeşi Ali G.’nin kullandığı 01 AOK 865 plakalı otomobille D400 kara yolunda seyir halinde olduğunu belirledi. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ‘Dur’ ihtarında bulunduğu otomobildeki şüpheliler kaçmaya başladı. Kilometrelerce süren takibin ardından polis, lastiklerine ateş ederek otomobili durdurdu. Araçtan inen şüpheliler koşarak kaçmaya çalıştı. Polisin havaya uyarı ateşi açmasıyla tabancasını çıkaran Hüseyin G. ile Ali G. teslim oldu.

        TUTUKLANDI

        Polis merkezine götürülen kardeşlerin ‘Uyuşturucu madde ticareti’ suçundan çok sayıda kaydı bulunduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hüseyin G. tutuklandı, Ali G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ise incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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