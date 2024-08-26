Emekli kameramanı 'Bizi mi çektin' bahanesiyle dövüp telefonunu gasbettiler

ADANA'da emekli kameraman Kadir Acarlar (57), sosyal medya sayfası için manzara görüntüleri çektiği sırada 'Bizi mi çekiyorsun, benim aranmam var' diyen kişi tarafından dövülüp, 30 bin TL’lik telefonu gasbedildi.

Olay, 8 Ağustos günü saat 09.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki Eski Baraj Parkı’nda meydana geldi. Kenti tanıtan sosyal medya sayfası için sabahın erken saatlerinde nehir manzarası çeken Kadir Acarlar'ın yanına gelen kişi, 'Bizi mi çekiyorsun, benim aranmam var' diyerek saldırdı. Ardından onları ayırmaya çalışan saldırganın 3 arkadaşı ise Acarlar’ın 30 bin lira değerindeki cep telefonunu gasbetti. Grup, taksi ile bölgeden uzaklaştı.