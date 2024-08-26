Feke'de 2 kişi, indikleri su kuyusunda hayatını kaybetti (2)

CENAZELERİÇIKARILDI

Adana'nın Feke ilçesinde indikleri kuyuda su pompasının egzoz gazından zehirlenen Bilal Arkın (60) ile Eyüp Bircan'ın (60) cansız bedeni, itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. Egzoz gazının tahliye edilmesinin ardından kuyuya giren itfaiye erleri, Arkın ve Bircan'ın cansız bedenine ulaştı. Bağlanan halatlarla çıkarılan iki kişinin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.