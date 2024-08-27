Mobilyacılar sitesindeki yangında 6 iş yeri zarar gördü
ADANA'da, mobilyacılar sitesinde çıkan yangında 6 iş yerinde zarar oluştu.
ADANA'da, mobilyacılar sitesinde çıkan yangında 6 iş yerinde zarar oluştu.
Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir atölyede gece saatlerinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, hızla iş yerini sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bitişikteki iş yerlerine de sıçrayan yangına çok sayıda arazözle müdahale edildi. Öte yandan bölgede görevde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA da söndürme çalışmalarına destek verdi. İki itfaiye erinin duman etkilendiği yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen itfaiye erleri ise ambulansta ayakta tedavi edildi. 6 iş yerinin zarar gördüğü yangının çıkış nedeni belirlemek için inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.