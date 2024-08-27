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        Feke'de indikleri su kuyusunda boğulan 2 kişi toprağa verildi

        ADANA'nın Feke ilçesinde kuyuda su pompasının egzoz gazından etkilenen Bilal Arkın (60) ile onu kurtarmak isterken birlikte düştükleri suda boğulan Eyüp Bircan (60), toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 14:29 Güncelleme: 27.08.2024 - 14:35
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        Feke'de indikleri su kuyusunda boğulan 2 kişi toprağa verildi
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        ADANA'nın Feke ilçesinde kuyuda su pompasının egzoz gazından etkilenen Bilal Arkın (60) ile onu kurtarmak isterken birlikte düştükleri suda boğulan Eyüp Bircan (60), toprağa verildi.

        Olay, dün öğle saatlerinde Feke ilçesi Şahmuratlı Mahallesi Çokça mevkisinde meydana geldi. Sabah saatlerinde yaklaşık 7 metre derinliğindeki kuyuya su pompası yerleştiren Bilal Arkın ile arkadaşı Eyüp Bircan, bahçeyi suladı. Arkın, pompayı çıkarmak için kuyuya indi. Arkın bir süre sonra içerideki egzoz dumanından etkilenince Eyüp Bircan da yanına indi. Ancak gazdan etkilinin iki arkadaş suya düşüp boğuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri Arkın ve Bircan’ın cansız bedenlerini çıkardı.

        Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Arkın ile Bircan'ın cenazeleri yakınları tarafından teslim alındı. Eyüp Bircan, Kozan Mezarlığı'nda Bilal Arkın ise Şahmuratlı Mahallesi Mezarlığı'nda yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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