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        Kanser hastasının ilacını SGK karşılayacak

        ADANA 2'nci İş Mahkemesi, böbrek kanseri hastası A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 15:15 Güncelleme: 27.08.2024 - 15:20
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        Kanser hastasının ilacını SGK karşılayacak
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        ADANA 2’nci İş Mahkemesi, böbrek kanseri hastası A.U.’nun ilacının ücretinin SGK tarafından karşılanması için açtığı davada, ilacın tedbiren SGK tarafından kesintisiz ve eksiksiz olarak karşılanmasına karar verdi. A.U., aylık doz fiyatı yaklaşık 75 bin lira olan ilacı ücretsiz kullanmaya başladı.

        Adana’da yaşayan ve 5 yıldır böbrek kanseri ile mücadele eden erkek hasta A.U., tedavisi için ayda 3 doz kullanması gereken Opdivo isimli kanser ilacını alacak maddi gücü olmayınca avukatı Büşra Kanat aracılığıyla ilacın SGK tarafından ücretsiz karşılanması için 5 Haziran 2024’te ‘kurum işleminin iptali istemli’ dava açtı. Mahkeme hakimi ara kararında, ilacın SGK tarafından kesintisiz ve eksiksiz olarak tedbiren karşılanmasına karar verdi. Kararda, davacı tarafın tedbir talebi üzerine, davacının mevcut hastalığı nedeniyle kullanmak zorunda olduğu ‘nivolumab etken maddeli Opdivo’ isimli ilacın bedelinin SGK tarafından tedbiren karşılanmasına ilişkin talepte bulunulduğu belirtildi. Kararda, 6100 sayılı yasanın 389’uncu maddesinde ‘mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyatı tedbir kararı verilebileceğinin’ düzenlendiğine dikkat çekilerek, şöyle denildi:

        “Dosya içeriğine ve davacı vekilinin sunmuş olduğu rapor içeriğine göre; davacının mevcut hastalığı nedeniyle ‘nivolumab etken maddeli Opdivo’ isimli ilacı kullanmak zorunda olduğu, davacının tespit edilen kanser teşhisi nedeni ile hastane kayıtlarında ‘nivolumab etken maddeli Opdivo’ isimli ilacı kullanmasının uygun görüldüğü, 6 Haziran 2024 tarihli heyet raporu düzenlendiği, raporda; ilacın hasta açısından hayati öneme haiz olduğu anlaşılmakla yasada belirtilen gecikme sebebiyle bir sakıncanın veya ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi halinin gerçekleştiğinin kabulü gerekmekte olup, dava dilekçesi ve dosya içeriğinde dava sonucunda haklı çıkma ihtimali de bulunduğundan Anayasa’daki ‘Sosyal Devlet İlkesi’ de dikkate alınarak davacının ihtiyati tedbir talebinin teminatsız olarak kabulü ile davacının tedavisinde kullanılması önerilen ‘nivolumab etken maddeli Opdivo’ isimli ilacın ücretinin 6 Haziran 2024 ile 6 Aralık 2024 tarihleri arasında tedbiren SGK tarafından kesintisiz tam ve eksiksiz olarak karşılanmasına karar vermek gerekmiştir.”

        Kararın gereğinin yapılması için ilgili SGK birimine müzekkere yazıldı. Bu karar üzerine hastası A.U.’nun kullandığı aylık doz fiyatı yaklaşık 75 bin lira olan ilaç, SGK tarafından ücretsiz olarak karşılandı. Av. Buşra Kanat, ara kararın ardından müvekkilinin ilaçlarını kullanmaya başladığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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